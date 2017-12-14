В селе Марковка Винницкой области высажена "Дубрава Леонтовича"

Создание паркового насаждения приурочено к 140-й годовщине со дня рождения великого украинца, а сама дубрава станет частью мемориального комплекса композитора, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Здесь уже высажены 160 саженцев липы, а весной следующего года, по словам сельского головы, дубраву пополнят дубы, ели, клены, ясени и декоративные кусты. Украшением же насаждений станут скульптуры, созданные мастерами-камнетесами в историко-культурном заповеднике «Буша».

13 декабря, в день рождения Николая Леонтовича, почтить память выдающегося земляка до Марковки прибыли председатель областной государственной администрации Валерий Коровий, заместитель председателя – директор Департамента образования и науки ОГА Игорь Ивасюк, начальник управления культуры и искусств облгосадминистрации Станислав Городинский, руководители Теплицкого района, руководители учреждений культуры Винницкой области, жители местной территориальной общины.

Под звучание произведений великого композитора в исполнении народного любительского хора «Возрождение» участники мероприятия возложили цветы к могиле Николая Леонтовича.