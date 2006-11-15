Кабмин продаст Криворожсталь окончательно

Кабинет министров планирует в следующем году продать последний миноритарный госпакет ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг». Об этом говорится в проекте Закона (№ 2550) “Об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”, который зарегистрирован на сайте парламента.

На приватизацию планируется выставить госпакет в размере 1,3% уставного фонда ОАО номинальной стоимостью 50 млн. 173,93 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в настоящий момент в госсобственности находится 1,74% ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг», 93,02%-ный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (бывшая ОАО КГМК «Криворожсталь») принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия).

До конца 2006 год уже объявлены даты биржевой продажи четырех мелких пакетов – двух по 0,32% и двух – по 0,33%. Начальная стоимость 0,33% госпакета акций ОАО в соответствии с оценкой Фонда госимущества составит 12 млн. 736,4 тыс. грн., 0,32% госпакета - 12 млн. 350,5 тыс. грн. Номинальная стоимость 1 акции ОАО составит 1 грн.