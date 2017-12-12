Кровавое ДТП в Харькове с шестью жертвами: двух фигурантов снова приведут в суд

В среду, 13 декабря, Киевский районный суд Харькова будет пересматривать меру пресечения водителю Lexus Елене Зайцевой – главной подозреваемой в аварии, в которой погибли шесть человек.

Предыдущий срок меры пресечения истекает 16 декабря. Зайцева находится под стражей без права внесения залога. На заседание придут родственники погибших в ДТП, передает ТСН.

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Также завтра будут пересматривать меру пресечения второму водителю-участнику ДТП Дронову Геннадию. Его взяли под стражу позже от Зайцевой. Заседание проведут в том же самом суде.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.