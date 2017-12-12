ООН призвала Россию прекратить заставлять жителей оккупированного Крыма служить в российской армии

В Организации Объединенных Наций призвали РФ прекратить принуждать жителей оккупированного Крыма служить в российских вооруженных силах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленном на пресс-конференции в Киеве 20-м докладе Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине за период 16 августа - 15 ноября 2017 года.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму снова проводят обыски у крымских татарВ докладе содержится ряд рекомендаций для властей России, Украины, международного сообщества.

В частности, правительству РФ рекомендуется "обеспечить соблюдение установленного в международном гуманитарном праве запрета принуждать жителей оккупированной территории Крыма служить в вооруженных силах Российской Федерации".

Также рекомендуется "положить конец обыскам домов, которые проводят правоохранительные органы в Крыму и непропорционально часто касаются крымских татар".

В ООН заявили, что российские власти должны "обеспечить реализацию права лиц и групп лиц на свободу проведения мирных собраний, выражения взглядов, совести и религии в Крыму без дискриминации по каким-либо признакам, в том числе расе, гражданству, политическим взглядам, этнической принадлежности или сексуальной ориентации".

Также рекомендуется "воздержаться от применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремизму и терроризму для запрета мирных религиозных практик практикующих мусульман в Крыму и безотлагательно освободить из-под стражи всех лиц, которые задержаны и которым предъявлено обвинение в совершении таких преступлений".

В то же время, власти РФ должны "проводить расследование всех случаев насильственных исчезновений, пыток и жестокого обращения, к которым причастны сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Крыму, привлекать лиц, совершивших нарушения, к ответственности, и обеспечить возмещение ущерба потерпевшим".