Обыски у Дыминского проводятся для получения образцов ДНК - Геращенко

Дома и в офисах львовского бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского проводятся обыски для получения образцов ДНК и сравнения их с изъятыми из его автомобиля после смертельной аварии.

Об этом в Twitter сообщил внештатный советник главы МВД, народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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«Сегодня дома и в офисах Дыминского проводятся обыски. Цель - получение образцов ДНК для сравнения с теми, что изъяты из его Mersedes», - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

22 августа Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю. Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, имевший статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий. «Я абсолютно четко заявляю о том, что человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в тот момент не было. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор. Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.