Coral Travel снова назвали Туроператором года

В этом году заслуги компании Coral Travel в развитии туристического бизнеса Украины отметили высоким званием - Туроператор года 2017. Компания получает признание своих клиентов и эту высокую награду уже второй год подряд.

Абсолютное большинство участников маркетингового исследования, которое проводила международная компания Kantar TNS, включая опрос различных категорий потребителей и экспертов, отдали свои голоса в пользу туроператора Coral Travel.

2 декабря в роскошном зале элитного Regent Hill в Киеве состоялась XVII церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2017 года.

«Быль лучшим - приятно, почетно, но, в то же время, очень ответственно. Мы не будем останавливаться на достигнутом результате и продолжим совершенствоваться», - отметила директор Coral Travel Татьяна Прокопенко.

Цель работы компании Coral Travel - сделать качественный отдых доступным для всех украинцев.

Coral Travel является крупнейшим туроператором, отправляя клиентов в 28 стран мира, также в Украину и предлагает 4900 отелей по 47 различным направлениям. Компания имеет обширную розничную «Сеть Турагентств Coral Travel» и «Сеть Турагентств Coral Elite Sеrvice» в 80 городах Украины и объединяет 290 офисов.