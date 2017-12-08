В декрет не собирается: беременная Джамала придумала два имени для первенца и написала колыбельную (видео)

Беременная Джамала родит весной и до появления малыша планирует переехать в новую трехкомнатную квартиру, которую ей подарили городские власти после победы на "Евровидении".

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Певица впервые рассказала ТСН о своей беременности. Говорит, что ребенок желанный, запланированный, первый, но точно не последний.

«Я сказала про эту новость только потому, что сейчас тренер на "Голосі країни" и было много вопросов. Потап спросил меня: Джамала ты какая-то загадочная. Я говорю: да. Он: я что-то понял. Я говорю: если понял, то молчи. Это чудо, все точка», - рассказывает Джамала.

Джамала и ее муж-экономист Бекир хотят много детей. Кто будет первенец - мальчик или девочка - не признаются. Но певица уже придумала два имени и написала свою первую колыбельную. Споет ее, когда малыш родится.

«Довольно логическая цепочка у нас получился. Сначала женитьба, потом мы ждем ребенка. Мне странно, когда говорят, что поживем для себя. Мне кажется, что люди живут для себя и для того, чтобы рожать детей. Мне очень хочется большую семью», - убеждает девушка.

В декретный отпуск Джамала не собирается. «У меня декретный отпуск совпадает с "Голосом країни" и национальным отбором "Евровидения". Такие же даты», - рассказывает певица.