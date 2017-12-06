Главу Николаевского облавтодора подозревают в присвоении более полумиллиона гривень

Руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах - 600 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области, должностному лицу сообщили о подозрении в среду, 6 декабря.

В ходе расследования установлено, что чиновник, путем составления заведомо поддельных официальных документов и злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, незаконно завладели бюджетными средствами в сумме свыше 600 тыс грн, выделенными на ремонт автомобильной дороги О151415 (Т-15-18) «Большая Корениха - Каменка» км 0 +000 км 21 +000».

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«Эксперты четко установили, что вообще не осуществлялось такого ремонта, а составленные документы о проведении ремонтных работ не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

По результатам следственных действий и на основании выводов судебных экспертиз, проведенных в уголовном производстве, руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Расследование продолжается, и все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Службу автомобильных дорог в Николаевской области возглавляет Сергей Ткаченко.