В Житомире состоялся выпуск полицейских кинологов: среди выпускников курса – треть девушек

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вчера завершилось обучение для 17 инспекторов из разных регионов Украины, которые осваивали профессию кинолога в Житомирском учебном центре подготовки полицейских.

Во время экзаменов 4 декабря служебные собаки продемонстрировали приобретенные умения и навыки.

«Экзамен состоял из 5 частей, среди которых собаки прошли общий курс дрессировки, преодоление полосы препятствий, розыск по запаховому следу, выборка вещей и задержанию преступника», - рассказали в полиции.

Следовательно, полицейские из Днепропетровской, Киевской, Одесской и других областей Украины – всего 17 инспекторов - демонстрировали, какие навыки приобрели их четвероногие помощники за шесть месяцев обучения в кинологическом центре. Сейчас в подразделениях Национальной полиции имеется значительная потребность в профессиональных кинологах.

«Например, недавно для улучшения учебного процесса и обновление материально-технической базы нашего центра мы приобрели комплекты имитационных запахов наркотических и взрывчатых веществ», - рассказал УНИАН начальник Житомирского учебного центра подготовки полицейских Максим Каптенко.

По его словам, среди выпускников этого курса - треть девушек. Так, в частности, одна из выпускниц Марина Гавриленко, полицейский-кинолог из Киева, говорит, что ее помощник «Бой» лучше всего справился с задачей по минно-розыскной работе.

Уже через несколько дней правоохранители вернутся и начнут свою непосредственную работу в территориальных подразделениях полиции Украины.