С горки прямиком в болото: в Запорожье детскую площадку установили в грязи (видео)

В Запорожье новую детскую площадку установили в лужах и грязи, так что дети с трудом могли бы подобраться к качелям. Как пишет журналист Денис Казанский в своем Facebook, часть денег, выделенных на установку детской площадки, чиновники присвоили, а на остатки купили самые дешевые качели и поставили их в грязь.

При этом местный телеканал выпустил сюжет под названием "Все для дітей", в котором без всякого стеснения показали качели в грязной жиже и довольного чиновника, который радостно позировал на их фоне.

По словам Казанского, на строительство площадки из бюджета было выделено более 200 тыс грн, а оборудование для площадки обошлось в 153 тыс. При этом, стоимость типовой детской площадки колеблется в районе 50-60 тысяч, а стоимость травмобезопасного покрытия из специальной плитки на такую площадь составила бы около 20 тыс.

Как сообщал УНИАН, российского школьника засосало в грязь на детской площадке.