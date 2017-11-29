В ВР предлагают ввести уголовную ответственность за непризнание Голодомора геноцидом

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект закона, которым предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

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Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора)" №7343 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Документ предложили внефракционные народные депутаты Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

«Целью подготовки законопроекта является установление санкции за правонарушение, каковым является публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцида украинского народа, путем установления уголовной ответственности за публичное его отрицание», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новой статьей 442 (1) «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцида украинского народа», в которой предусматривается уголовная ответственность за публичное его отрицание, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, а также если те же действия совершены должностными лицами или совершены повторно.