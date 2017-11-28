На запорожском заводе проходят обыски из-за подозрений в поставках военного оборудования в РФ

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на заводе «Преобразователь» по делу о государственной измене.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении СБУ в Запорожской области.

По данным ведомства, обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В прокуратуре Запорожской области УНИАН сообщили, что руководителей предприятия подозревают в осуществлении поставок военного оборудования в Россию.

В частности, речь идет о комплектующих деталях к подводным лодкам.

На заводе отказалась комментировать данную информацию, пообещав при этом к концу дня озвучить официальную позицию.

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Напомним, в начале 2017 года прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту совершения должностными лицами ЧАО «Запорожский завод «Преобразователь» уголовного правонарушения по ч.4 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Было установлено, что сотрудники завода поставляли товары военного назначения одной из компаний России – на предприятии производили зарядные устройства для подводных лодок. Данные комплектующие поставлялись в Россию как продукция гражданского назначения.