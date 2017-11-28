Завтра суд в Москве рассмотрит продление ареста похищенным украинским пограничникам

Завтра Лефортовський районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста двум украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, похищенным на границе Украины и России в Сумской области.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание намечено на 17.00 мск.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

В конце октября двух украинских пограничников, похищенных на границе с РФ в Сумской области, доставили в Москву, в СИЗО "Лефортово".