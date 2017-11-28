В Мариуполе суд арестовал на два месяца бывшего добровольца, задержанного накануне в Житомирской области

В Мариуполе суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста бывшему добровольцу АТО Леониду Литвиненко (позывной "Бек"), которого правоохранители задержали в воскресенье, 26 ноября.

Об этом сообщается на странице организации «Движение «Визволення» в Facebook.

«Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста - добровольца батальона ОУН Леонид Литвиненко (позывной Бек)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в организации «Движение «Визволення» заявили о похищении второго командира батальона «Донбасс», представителя «Штаба блокады торговли с оккупантами» Анатолия Виногродского (позывной «Гал») в Киеве и добровольца ОУН Леонида Литвиненко (позывной «Бек») в Новоград-Волынском Житомирской области.

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Позже на странице МВД в Facebook было сообщено, что в Киеве и в Житомирской области полиция задержала двух бывших добровольцев АТО, которые подозреваются в разбойном нападении. «Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из ЧСП (частное сельхозпредприятие - УНИАН) в Кировоградской области. Происшествие произошло в июле этого года», - говорилось в сообщении.

В тот же день в Нацполиции сообщили, что в Мариуполе суд постановил арестовать на 60 суток мужчину, который подозревается в похищении в 2014 году бойца батальона «Донбасс» и других уголовных правонарушениях. Подозреваемый был задержан 24 ноября в Соломенском районе Киева. По данным активистов, речь шла о ветеране батальона "Донбасс" Александре Новикове с позывным "Хаммер".

В дальнейшем народный депутат Украины Егор Соболев сообщил, что задержанных Виногродского и Литвиненко везут в Мариуполь. По словам Соболева, Новиков, Виногродский и Литвиненко организовывали акцию протеста возле Верховной Рады, которая началась 17 октября.