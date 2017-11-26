В Луцке националисты сорвали показ фильма, организатор обвинил их в "псевдопатриотизме"

В Луцке члены Национального корпуса, ВО «Свобода» и Правого сектора сорвали показ фильма «Право на крылья». Об этом сообщает издание "Под прицелом".

Показ документального фильма снятого в 1970 году, должен был состояться 25 ноября в помещении актового зала Волынской Государственной областной универсальной научной библиотеки имени Елены Пчилки.

Они "ворвались в библиотеку с требованием прекратить "шабаш", мол, показывать такой фильм в день памяти жертв Голодомора - провокация", - пишет издание.

Активисты разогнали собравшихся с заявлением: "Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНРов и прочего г**на. Смотрите хорошие и правильные фильмы".

Позже, один из организаторов показа документального фильма "Право на крылья" Игорь Левчук обнародовал свою версию событий. Об этом он написал в сообществе "Сохраним древний Луческ" в Facebook.

По его словам, после чествования минутой молчания жертв Голодомора, группа людей в камуфляже сорвала просмотр "исторического, абсолютно не идеологизированного фильма".

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"Фильм о славных страницах нашей военной истории, истории летчиков луцкого 806 авиаполка. Именно того полка, который первый в Независимой Украине, во главе со своим командиром - полковником военным летчиком Александр Мурзиным, принял присягу на верность ей в начале непростых 90-х", - рассказал Левчук.

"История повторяется, без правильных выводов. Большевизм не исчез. Он просто спрятался под национальные и партийные флаги и ждет своего момента. Чтобы опять все до "основанья". (...) Украинцы веками уничтожали украинцев, в угоду врагам, претендуя на свою эгоистичную мировоззренческую монополию. Большевики готовы были за нее утопить в крови пол мира. Нынешние, которые монополизировали понятие "патриотизм" и видение огромной и непростой украинской истории, сведя ее к нескольким политическим фигурам прошлого века и одной западноукраинской партии, ничем от них не отличаются", - написал Левчук.

"Именно такие "патриоты" несут большую угрозу национальной безопасности и авторитету моей страны, чем ее явные враги. Именно из-за них мы имеем конфликты с миром и своими соплеменниками. Именно они своей фанатичной тупостью и невежеством дискредитировали понятие "патриотизм"", - подытожил один из организаторов несостоявшегося показа.