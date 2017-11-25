Вакарчук поделился своей семейной историей о Голодоморе

14:41, 25 ноября 2017
Общество
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Святослав Вакарчук также призвал всех помнить о страшном преступлении советской власти против украинского народа.

Вакарчук рассказал свою историю о Голодоморе / фото УНИАН

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в День памяти жертв Голодомора поделился воспоминаниями о своей бабушке, которая пережила эту трагедию, и призвал всех не забывать о таком ужасном способе уничтожения украинцев.

Об этом украинский музыкант написал в своем Twitter.

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"Моя бабушка Нина пережила Голодомор. Но потом до конца жизни не могла есть черный хлеб. Когда я вспоминаю ее, я понимаю, какую страшную травму получила тогда Украина", — рассказал лидер "Океана Эльзы".

Святослав Вакарчук также призвал всех помнить о страшном преступлении советской власти против украинского народа.

"Не имеем права забыть!", — подчеркнул музыкант.

*** Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта этой трагедии. В этом году такой темой является «Голодомор - месть за свободу, месть за революцию».

В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора.

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