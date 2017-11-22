Белорусского рэпера не пустили в Украину
Макс Корж неоднократно выступал в оккупированном Крыму.
Сегодня белорусскому певцу Максу Коржу запретили въезд в Украину. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
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"Пограничники не впустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролировать в Киеве", - говорится в его сообщении.
"Территориальную целостность Украины нужно уважать", - добавил Кириленко.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, СБУ сняла запрет на въезд для белорусского певца Макса Коржа. В ведомстве отметили, что не обнаружили в его действиях угрозы национальной безопасности, несмотря на факты посещения им оккупированного Крыма.
Пограничники не впустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролювати в Киеве. Территориальную целостность Украины надо уважать.— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 22, 2017