Белорусского рэпера не пустили в Украину

Сегодня белорусскому певцу Максу Коржу запретили въезд в Украину. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Читайте такжеПевец из "черного списка" СБУ похвастался прогулкой по Киеву после запрета на въезд (фото)

"Пограничники не впустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролировать в Киеве", - говорится в его сообщении.

"Территориальную целостность Украины нужно уважать", - добавил Кириленко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, СБУ сняла запрет на въезд для белорусского певца Макса Коржа. В ведомстве отметили, что не обнаружили в его действиях угрозы национальной безопасности, несмотря на факты посещения им оккупированного Крыма.