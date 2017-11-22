Беларусь отпустила одного из трех задержанных украинцев

В Беларуси освобожден один из трех задержанных вчера на границе граждан Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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«По результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы. Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания. Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев», - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября белорусские пограничники сообщили о задержании трех украинцев в районе населенного пункта села Деревная (Столинский район) за незаконное пересечение границы.