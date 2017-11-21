У Лаврова "беспокоятся за будущее Украины" из-за надругательства над Вечным огнем в Киеве

В МИД РФ беспокоятся за «будущее Украины» в связи с надругательством над Вечным огнем в Киеве.

Об этом говорится в комментарии министерства, текстом которого располагает УНИАН.

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«То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам. И то, и другое отвратительно и вызывает серьезные опасения за будущее Украины, где мы сегодня наблюдаем расцвет неонацизма», - говорится в комментарии.

МИД РФ призывает мировое сообщество «обратить внимание на происходящее в Украине и жестко осудить вылазки украинских националистов».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября неизвестные с помощью цемента и щебня повредили Вечный огонь в парке Вечной славы в Киеве.

20 ноября также неизвестные в парке Вечной славы потушили Вечный огонь, залив его бетоном.