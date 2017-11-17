С начала года в Украине из-за сексуального насилия пострадали более 4,5 тысячи детей – полиция

В Украине зарегистрировано более 4300 уголовных производств, в которых жертвами сексуального насилия являются дети.

Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

"Если говорить в целом, то у нас зарегистрировано более 4300 уголовных производств, в которых потерпевшими являются дети. Общее количество этих детей составляет 4700", - заявил правоохранитель.

По его словам, в 2017 году по сравнению с прошлым годом дети чаще обращались в полицию по фактам сексуального насилия или сексуальной эксплуатации по отношению к ним.

"От детей поступило около 1200 заявлений. И это фактически 10 процентов от общего количества сообщений о насилии в отношении детей. То есть дети сами инициировали звонок. Эта динамика имеет положительную тенденцию. Если в прошлом году это было около 6% от общего количества, то в этом - уже 9%. То есть дети стали чаще обращаться", - отметил Бушуев.

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Он уточнил, что 70 % пострадавших детей от сексуального насилия или эксплуатации являются жертвами тех людей, которые входят в их круг доверия.

Он подчеркнул, что одной из причин этой позитивной тенденции является просветительская работа.

"Мы это связываем с результатами конкурсного подхода и широкого участия не только общественности, но и Национальной полиции в просветительской работе, в реализации определенных проектов, связанных с работой с детьми в школах. Широкое распространение приобретает у нас проект "Школьный офицер полиции", в который вовлечена патрульная полиция", - отметил он.

В то же время Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что сегодня объектом сексуального преступления становятся дети 10-12-летнего возраста.

18 ноября 2015 года был начат Европейский день защиты детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.