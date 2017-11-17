Адель, Тейлор Свифт и бывшие Селены Гомес стали самыми дорогими звездами до 30 лет

Авторитетное американское издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей в 2017 году.

Первое место в рейтинге занял канадский музыкант Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, бывший парень певицы Селены Гомес. Годовой доход артиста составил 92 миллиона долларов. Отметим, что в списке Топ-100 самых высокооплачиваемых звезд 2017 года The Weeknd занимает шестое место, пишет "Новое время".

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На втором месте оказался певец Джастин Бибер, который также имел отношения с Гомес. За год заработал 83,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров певица Адель, годовой доход которой составил 69 миллионов долларов.

С четвертого по восьмое места рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет достались перспективным спортсменам НБА и Национальной футбольной лиги США. Замыкают первую десятку рейтинга певица Тейлор Свифт (44 миллиона долларов) и модель Кайли Дженнер (41 миллион долларов).