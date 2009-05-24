В России выявлен второй случай А (H1N1). Он обнаружен у мужчины в Калужской области, который недавно вернулся из Доминиканской республики. Как заявил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сегодня вечером тесты подтвердили диагноз вируса A (H1N1).

Г.Онищенко рассказал, что калужанин вернулся из свадебного путешествия, в котором находился с 7 по 18 мая. Его супруга также взята под медицинское наблюдение, однако у нее признаков заболевания нет, передает радиостанция "Эхо Москвы".