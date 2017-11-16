"Инвестиция в будущее": журналисты рассказали, зачем украинки массово едут рожать в США

Американское гражданство для украинских детей перестало быть экзотикой. Сотни соотечественниц отправляются в США для того, чтобы родить там своего ребенка. Журналисты издание "Новое время" рассказали, что движет украинками, которые едут рожать "за бугор".

По американским законам дети, появившиеся на свет на американской земле, автоматически становятся гражданами этой страны, а значит, имеют право на государственные пособия, гранты, стипендии, медицинскую помощь и безвизовый въезд в более чем 150 стран мира.

По достижении 21 года они могут также инициировать процесс “воссоединения с семьей”, то есть, поселившись в США, позвать туда ближайших родственников. “Это своего рода инвестиция в будущее”,- уверена Наталья Гривкова, уехавшая рожать в штаты. Она не скрывает, что ей нравится перспектива встретить старость в Майами.

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Примерно так рассуждают сотни украинцев, ежегодно отправляющихся в США в “бебитур”. По крайней мере, те из них, что не стеснены в средствах: минимальная стоимость родов в США - $ 8 тыс. С учетом перелета, аренды жилья и машины, организации питания, досуга и непредвиденных расходов кошелек каждой роженицы облегчается минимум на $ 17 тыс.

Основательница Sunshine Baby, первой украинской компании в сфере профессиональных услуг по организации родов в США рассказывает, что иностранцы могут выбрать любой регион Америки, ведь “право земли” действует по всей ее территории, но большинство выбирают Майами, где круглый год лето и теплый океан.

При этом ценник на коммерческие роды здесь вдвое ниже, чем в Чикаго, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке.

Впрочем, и в американской бочке меда есть ложка дегтя. Так, за естественные роды в клиниках придется побороться. “С тобой никто не будет сидеть 12 часов, помогать правильно дышать, прыгать на мячике. Они скажут: дорогуша, давай будем стимулировать, уже пора”, - рассказывает одна из рожениц.

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