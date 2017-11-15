В Днепре катастрофически не хватает мест для захоронения, власти ввели ограничение (видео)

Из-за захламленности на днепровских кладбищах запретили устанавливать столы и ограды. Соответствующий запрет утвердил горисполком, сообщает ТСН. Памятник и одна скамейка - вот и все, что можно обустроить возле могилы.

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В мэрии пояснили - в Днепре катастрофически не хватает мест для захоронения. Многочисленные ограды и мебель загромождают проходы и проезды. Ритуальная служба должна будет демонтировать все конструкции, самовольно установленные после внедрения запрета.

Как сообщал УНИАН, недавно в Израиле аналогичную проблему решили значительно прогрессивнее - построили многоэтажное кладбище.