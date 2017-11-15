ГПСУ усилила охрану границы со Словакией из-за активизации незаконной миграции

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы со Словакией дополнительным персоналом, военной техникой и служебными собаками в связи с активизацией незаконной миграции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«В связи с активизацией незаконной миграции, которая в последнее время наблюдается на украинско-словацкой границе, решением руководства Госпогранслужбы на участок Чопского отряда высланы дополнительные резервы пограничного ведомства», - говорится в сообщении.

Наиболее угрожающие участки усилены дополнительным персоналом, техникой и служебными собаками.

«Военнослужащим, которые прибыли на уплотнение государственной границы и помощь штатному персоналу, определены задачи максимального противодействия незаконной миграции и другим противоправным действиям на срок до локализации обстановки. Пограничников экипировали самыми современными видами спецтехники, что позволит максимально эффективно выявлять и задерживать нарушителей пограничного законодательства», - отметили в пресс-службе ГПСУ.