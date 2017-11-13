Загремел в ШИЗО: Сенцова в России перевели в штрафной изолятор

Незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщил Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора» в своем Telegram-канале.

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«Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здоров, передавал всем привет!», - написал Чиков.

Как сообщал УНИАН ранее, 13 октября, Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.