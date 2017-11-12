Ученые спрогнозировали значительное уменьшение численности населения Украины

До 2050 года численность населения в Украине уменьшится на 5,5 миллионов людей. Такие прогнозы делают в Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

Как передает Зеркало недели, в свою очередь, численность людей трудоактивного возраста (20-59 лет) сократится на 6,6 млн, тогда как количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн., а их доля в населении (уровень старения) вырастет до 33%.

Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20-59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 в конце прогнозируемого периода.

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По мнению ведущего научного сотрудника Института Лидии Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.

"Принятие на государственном уровне Национального плана действий по вопросам старения, даже в декларативной форме, стало бы подтверждением понимание сложности этого вопроса и внимание к положению пожилых людей, дало бы возможность поставить задачу в качественно новом формате, в том числе с привлечением общественного содействия и донорских средств", - считает ученый.

Ранее сообщалось, что с начала года количество населения Украины сократилось на 139,6 тыс. лиц. По состоянию на 1 сентября этого года количество имеющегося населения составляло 42 млн 444 тыс. С начала года в стране родилось 243 862 человека, а умерло - 386 505.