В Одессе суд отправил организатора информаторской сети "ДНР" в тюрьму

Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации «ДНР».

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Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой «ДНР» собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции.

Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам позывные, радиочастоты, места дислокации, о количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позициях украинских военных.

Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения для получения информации от агентов.

Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.