Более тысячи жителей Житомирщины подписали контракт с ВСУ

С начала этого года более тысячи жителей Житомирщины подписали контракт с Вооруженными Силами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в секторе мобилизационной работы аппарата Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, “ с начала этого года 1 тыс. 48 жителей области подписали контракт с Вооруженными Силами Украины”.

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Льготы военнослужащим-контрактникам регламентируются Законом Украины «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей» ( от 21.12.91 № 2011-XII -УНИАН).

Так, во время прохождения военной службы по контракту военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава имеют право на получение жилья за счет государства, вещевое и медицинское обеспечение, и тому подобное.

Заработная плата военнослужащего-контрактника - от 7 тыс. грн.

Подробнее с требованиями к принятию на военную службу по контракту можно ознакомиться на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.