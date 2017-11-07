Отобранный флаг с гербом СССР и конфликт с полицейскими: как в Запорожье закончилось празднование октябрьской годовщины (видео)

Празднование октябрьской годовщины для запорожских коммунистов закончилось в полицейском участке.

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Они в юбилей переворота пришли под памятник героям революции, который почему-то до сих пор не снесли в рамках декоммунизации. Развернули флаг с гербом СССР - а это запрещенная коммунистическая символика.

Правоохранители ткань забрали, свернули и понесли к служебному авто. Но один из участников митинга бросился к полицейским и не давал им положить отобранный флаг в машину.

Как сообщал УНИАН, полиция Запорожья заявляла о задержании двух человек за использование советской символики на акции к столетию Октябрьской революции.