В Киеве сегодня ограничат движение транспорта по Южному и Московскому мостам

В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта по Южному и Московскому мостам. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

«С 10.30 до 19.00 07.11.2017 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении движения со Столичного шоссе на просп. Николая Бажана», - говорится в сообщении.

Также в этот период времени на Московском мосту через р. Днепр в обоих направлениях будет поочередно ограничено движение в первой и второй полосах движения.

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Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня под стенами Верховной Рады полиция усилила меры охраны безопасности в связи с митингом под парламентом.