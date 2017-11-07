Митинг под Радой: полиция усилила меры безопасности, водителям советуют объезжать центр Киева

В Киеве сегодня под стенами Верховной Рады полиция усилила меры безопасности в связи с митингом под парламентом. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что меры безопасности более серьезные, чем те, которые проводились три недели назад.

«С самого утра перекрыта улица Грушевского от стадиона "Динамо" до станции метро "Арсенальная". Также блокпост стоит возле метро "Кловская», - пишет издание.

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В палаточном городке сегодня, 7 ноября, готовят мирную акцию протеста.

Как сообщал УНИАН ранее, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента. Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После того несколько раз возникали стычки между полицейскими и митингующими.