В Одессе обследовали проституток: результаты потрясают

Из 303 представительниц секс-бизнеса, которые прошли обследование в лаборатории общественной организации «Вера. Надежда. Любовь», 83 оказались ВИЧ-инфицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, такую статистику привели сегодня представители организации на пресс-конференции в УМВД Украине в области.

Согласно обнародованным данным, сейчас в Одессе занимаются проституцией около 5 тысяч женщин, причем летом их количество увеличивается.

В то же время сотрудники милиции наводят иные цифры. Так, по сведениям начальника облуправления по борьбе с торговлей людьми Александра ПЕТРИКА, коммерческим сексом на территории Одесщины занимаются лишь около тысячи женщин, причем 90 процентов из них – приезжие из других регионов.

Директор городского центра СПИДа Виталий НОВОСВИТНЫЙ сообщил, что уровень заболеваемости «чумой ХХ века» среди проституток постепенно снижается. Самые опытные из них не инфицированы, в том числе венерическими заболеваниями, поскольку пользуются средствами индивидуальной защиты.

Официально в Одесской области зарегистрировано около 13 тыс. ВИЧ-инфицированных лиц и около 3 тыс. больных СПИДом. По сведениям организаторов прес-конференции, наиболее уязвимы молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет, а чаще всего инфекция фиксируется у подростков 15 -19 лет. С 2005 года растет процент заболеваемости ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков.