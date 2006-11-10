Россия обошла Украину в списке благоприятных для жизни стран

Норвегия признана лучшей в мире страной для проживания. Это скандинавское государство уже в шестой раз подряд возглавило соответствующий рейтинг, составляемый Программой развития ООН (UNDP).

Согласно опубликованному в четверг докладу организации, следом в списке стран с наилучшими условиями для проживания человека идут Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. В десятку также вошли Канада, Япония, США, Швейцария и Нидерланды.

При составлении доклада, ежегодно представляемого с 1990 года, учитываются такие факторы, как уровень дохода на душу населения, развитие образования, здравоохранения и средний срок продолжительности жизни.

Россия в списке наиболее благоприятных для жизни стран в этом году расположилась на 65-м месте - между Ливией и Македонией. Вслед за балканским государством на 67-м месте идет республика Беларусь. Украина занимает 77-ю позицию, Грузия - 97-ю, а Туркменистан оказался на 105-м месте, на одну строчку ниже солнечной Ямайки.

Наименее благоприятным для проживания людей второй год подряд признан Нигер (177-е место). По сравнению с обитателями Норвегии, жители этого африканского государство в 40 раз беднее, живут почти вдвое меньше и в пять раз хуже образованы.

При этом в рейтинг вовсе не попали такие страны, как Ирак, Афганистан и Сомали, из-за того, что ООН не располагает достаточной информацией об условиях проживания местных жителей.

Лента.ру