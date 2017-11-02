Новая история после гибели Хана Соло: в сети показали новый ролик восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)

В сети появился новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи". Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars.

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Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии, пишет ZN.UA.

Премьера восьмого эпизода "Звездных войн" запланирована на 15 декабря этого года.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.