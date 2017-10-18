"Звездные войны": раскрыты детали фильма о герое знаменитой саги Хане Соло

Съемки фильма, премьера которого состоится в 2018, завершились. Стало известно, что фильм будет называться «Solo: A Star Wars Story» (Соло. Звездные Войны. История), пишет "Технот".

В фильме речь пойдет о юношеских приключениях Хана Соло. По слухам, фанаты «звездной» саги узнают, как Хан получил от Лендо знаменитый корабль «Тысячелетний сокол».

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Молодого Хана сыграл Олден Еренрайк, а Лендо Калрисиана – Дональд Гловер. Роль Чубаки досталась Йонасу Суатамо, финском актеру и баскетболисту, ростом 2,09 м. Йонас также играл Чуби в фильмах «Звездные Войны: Пробуждение силы» и «Звездные Войны Последние джедаи».

Также в фильме появятся Вуди Харрельсон, который сыграет наставника Хана Соло, Тэнди Ньютон и Эмилия Кларк, известная ролью Дейнерис в сериале «Игра престолов». Режиссер фильма о Хане Соло – Рон Говард (прежде всего известный как режиссер фильмов «Аполлон-13», «Нокдаун», «Игры разума», «Код да Винчи», «Инферно»).

Сценарий к фильму написал Лоуренс Касдан, который вместе с Джорджем Лукасом работал над эпизодами IV и V оригинальной трилогии, а также сценарием «Индианы Джонс». Премьера фильма о Хане Соло состоится 25 мая 2018 года.