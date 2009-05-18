К розыску зампреда СБУ привлечена милиция общественной безопасности

Для установления места нахождения заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА привлечена, кроме работников УБОПа и уголовного розыска, милиция общественной безопасности.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2008 года Окружной административный суд Киева вынес постановление, согласно которому признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обжаловал указ, поскольку перед назначением кандидатура Т.ДУРДИНЦА не была согласована с членами комитета.

В свою очередь Секретариат Президента подавал апелляцию на это решение суда.

Пресс-служба «Народной самообороны» со ссылкой на информацию народного депутата, представителя интересов в суде Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ 22 января 2009 года проинформировала, что Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность назначения Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ.

11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦЯ в связи с невыполнением судебного решения о признании незаконным его назначение на эту должность.

12 мая руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что в данный момент Т.ДУРДИНЕЦ находится на больничном и от следствия не уклоняется.

13 мая следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры дал поручение СБУ и МВД задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, это связано с невыполнением им судебного решения, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса.

15 мая В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что его заместитель Т.ДУРДИНЕЦ после выздоровления снова начнет сотрудничество со следствием в рамках дела о его назначении на должность.

В этот же день милиция во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины объявила Т.ДУРДИНЦА в розыск. Осуществление мероприятий по его розыску поручено подразделениям УБОП всех регионов Украины, сотрудникам уголовного розыска и другим спецподразделениям милиции.