Возбуждено уголовное дело против подростка, укравшего деньги у отца

В Житомире возбуждено уголовное дело против подростка, который украл у отца 13 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Богунском райотделе УМВД в Житомирской области .

К стражам порядка обратился 38-летний житомирянин с жалобой на то, что неизвестный через отворенную форточку похитил из дома упомянутую сумму. По отпечаткам пальцев милиция выяснила, что кражу совершил 15-летний сын пострадавшего, который уже привлекался к ответственности за подобные кражи, отмечается в сообщении.

По словам стражей порядка, парень начал красть с 11 лет, преимущественно у родственников и знакомых, однако через незначительный возраст суд брал с него подписку о невыезде как меру пресечения. Злоумышленник ограбил тетю, дедушку и квартирантов деда. Его последней жертвой стал родной отец.

Малолетнего вора задержали в одном из сел Житомирского района, когда он развлекался на украденные деньги.

По этому факту возбуждено уголовное дело и, как отмечают стражи порядка, скорее всего, подростку придется провести несколько лет за решеткой.