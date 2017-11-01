В Днепре люди перекрывали движение автомобилям из-за холодных батарей (видео)
10:29, 01 ноября 2017Общество
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Хотя тепло в сеть подали, в их квартирах температура около 12 градусов.
В Днепре люди перекрыли движение автомобилям за холодные батареи
Перекрыть движение автомобилям за холодные батареи накануне вышли жители одной из днепровских многоэтажек. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Говорят, хотя тепло в сеть подали, в их квартирах, как в холодильнике, температура около 12 градусов. Все через гнилые трубы в подвале, из которых горячая вода течет, словно из сита. В ремонте труб, говорят люди, коммунальщики им отказали, поэтому и пришлось прибегнуть к акции протеста.
Как сообщал УНИАН, накануне на пятиэтажку в Николаеве упало дерево.
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