В Днепре люди перекрывали движение автомобилям из-за холодных батарей (видео)

Перекрыть движение автомобилям за холодные батареи накануне вышли жители одной из днепровских многоэтажек. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Говорят, хотя тепло в сеть подали, в их квартирах, как в холодильнике, температура около 12 градусов. Все через гнилые трубы в подвале, из которых горячая вода течет, словно из сита. В ремонте труб, говорят люди, коммунальщики им отказали, поэтому и пришлось прибегнуть к акции протеста.

Как сообщал УНИАН, накануне на пятиэтажку в Николаеве упало дерево.