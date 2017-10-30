В администрации клуба Jugendhub заявили о приостановке работы на 2 месяца

Киевский ночной клуб Jugendhub, где в субботу правоохранители задержали 17 человек, не будет работать в течение двух месяцев. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщили в администрации клуба.

"Мы пообщались с администрацией заведения, они сказали, что клуб не будет функционировать 2 месяца. По информации полицейских, заведение опечатано, и пока не будет функционировать", – отметила корреспондент "112 Украина".

Напомним, правоохранители задержали в ночном клубе Киева в Шевченковском районе 17 человек, у которых были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат. Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям.

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В ходе обыска зафиксировано, что клуб функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии: в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.

По данным очевидцев, которые опубликовал "Центр информации по правам человека" в Facebook, задержание проводилось с грубым применением силы и избиением посетителей, обыскивали посетителей без понятых, во время рейда полицейские использовали грубую лексику.