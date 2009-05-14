В Донецкой области открыт памятник борцам за Советскую власть
На месте расстрела 1918 г.
На железнодорожной станции Мушкетово в Донецкой области открыт восстановленный памятник «Братская могила борцов за советскую власть».
Об этом сообщили УНИАН в управлении по взаимодействию со СМИ Донецкой железной дороги.
По словам начальника Донецкой магистрали Николая СЕРГИЕНКО, восстановление памятника стало возможным благодаря усилиям архитекторов и строителей Донецкой железной дороги, а также инициативе ветеранов Буденовского района Донецка и ветеранов-железнодорожников при поддержке городского совета Донецка.
«Любая страна имеет свою историю, и очень важно помнить и знать ее. Люди, не знающие истинного прошлого, не смогут иметь светлого будущего. Именно поэтому сегодня мы чтим память бойцов, боровшихся за советскую власть», – сказал Н.СЕРГИЕНКО.
Справка УНИАН: В 1918 году в поселке Мушкетово белогвардейцы расстреляли 16 рабочих. Фамилии их неизвестны. В 1958 году на их могиле был установлен памятник, посвященный событиям гражданской войны 1918-1920 годов. В 2008 году памятник был разрушен.