Киеву не хватает 6 тысяч медсестер

Киеву не хватает 6 тысяч медицинских сестер.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, в медицинских заведениях Киева по штатному расписанию должны работать 23 тысячи медицинских сестер, а их всего 17 тысяч.

“В Киеве – самая высокая заработная плата для медсестер, введены надбавки, существуют жилищные программы, созданы медсестринские отделения при больницах на хозрасчетных отношениях. Однако мы понимаем, что и этого недостаточно”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также отметила, что среди медицинских сестер наметилась тенденция к увеличению количества работников пенсионного возраста. “Молодежь не хочет идти учиться и работать в теперешних условиях”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, отметив, что столичная власть будет делать все для того, чтобы поднять престиж этой профессии.

В свою очередь, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ отметил, что медицинские сестры - наименее социально и материально защищенная категория работников в Украине.

“Они имеют самые низкие зарплаты. И хотя местные советы пытаются решать проблемы, уровень зарплат в медицинской сфере остается очень низким”, - отметил он.