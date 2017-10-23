"Ее собирали по частям": друг семьи Зайцевых рассказал о страшной аварии с виновницей ДТП

В Харькове продолжают обсуждать последствия страшной аварии. 20-летнюю Алену Зайцеву, которая была за рулем внедорожника-убийцы, суд отправил ждать приговора в СИЗО. Человек, приближенный к семье Зайцевых рассказал, как жила студентка последние годы и что происходило на месте трагедии в первые минуты после ДТП. Об этом сообщает "Город Х".

По словам собеседника, летом 2007 года Алена с матерью попали в крупное ДТП на проспекте Ленина.

«Таня (мать Алены, - ред.) была за рулем, они столкнулись с такси, и больше всех тогда пострадала 10-летняя Алена. Врачи буквально по частям ее собирали и лицо «лепили» заново. На лице до сих пор остались шрамы, которые она пытается скрывать с помощью косметики. Я не мог себе представить, что после пережитого в детстве она сможет нарушать скоростной режим. После того ДТП у нее начались страшные головные боли, и она уже 10 лет сидит на серьезных обезболивающих. Об этом сразу сказали доктору, который брал анализ крови. Алкоголя там не было однозначно. В суде говорили про опиаты - ничего не могу ответить. Если употребляла – никто из взрослых этого не знал. Возможно, какие-то компоненты были в обезболивающих таблетках, не знаю, это решать экспертам», - говорит мужчина.

По словам собеседника, он знаком с семьей Зайцевых около 20 лет. Говорит, глава семьи никогда не был связан с «органами», как и его трое сыновей. Все четверо – бизнесмены разного уровня.

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«Я приехал на место трагедии одним из первых. Прохожие ставили перевернутый «Лексус» на колеса, доставали оттуда Алену и ее подругу. Я думаю, если бы она однозначно была виновата, ее порвали бы на месте. Адвокат Дронова (водитель Туарега, - ред.) примчался очень быстро. Никто никого не трогал, ни к кому не подходил, не общался, все стояли сами по себе. Все, что говорят о людях с автоматами, о каких-то военных – это небылицы», - делится мужчина.

Говорит, когда водительницу «Лексуса» увезли на экспертизы, спустя несколько часов туда пришли активисты и потребовали пересдать кровь и мочу в их присутствии. Наблюдать за пересдачей допустили двух девочек-активисток.

Под конец разговора харьковчанин добавил, что вся семья Зайцевых, возможно, любит лихачить: дескать, список дорожных нарушений «Лексуса», которые предъявили в суде, напрасно приписали Алене Зайцевой. Этой машиной, кроме девушки, пользуется и ее мать, и самый младший сын Зайцева.

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Между тем, руководство Нацполиции в Харьковской области не исключает, что после проведения технической экспертизы статус водителя Фольксваген Туарег, который сейчас проходит по делу как свидетель, может быть изменен.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вчера, 20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, которая управляла «Лексусом».

По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.