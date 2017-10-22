Минобразования узаконило перечень предметов для поступления в вузы

В этом году, в отличие от предыдущего, Министерство образования и науки четко указало вузам, по каким предметам нужно требовать от абитуриента сертификаты ВНО при поступлении на каждую специальность. В прошлом году вузы решали это сами – главное, чтобы в перечне предметов был украинский язык. Об этом сообщают Еizvestia.

Есть довольно неожиданные предложения. Например, филологи должны сдавать, кроме украинского языка и истории, иностранный язык или географию.

В то же время юристы и журналисты третьим предметом выберут математику или иностранный.

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«Математика – это основной предмет ВНО, направленный на формирование системного логического мышления», – считает Олег Шаров, директор департамента высшего образования МОН и один из руководителей рабочей группы, которая работала над Условиями приема-2018.

Вместе с тем на некоторые специальности, для которых важное значение имеет физика (например, энергетика, электротехника, радиоэлектроника) или химия (например, химические технологии), эти предметы не являются обязательными, они даются на выбор: или физика, или иностранный; или химия, или математика.

А вот для контрактников перечень предметов для поступления определяет сам вуз.