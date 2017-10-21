Организаторы акции возле парламента анонсируют проведение вече завтра в 12.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Движение новых сил», в воскресенье, 22 октября, в 12.00 на Площади Конституции возле Верховной Рады состоится вече "Украина после Порошенко".

На вече с участием лидеров «Движения новых сил» Михеила Саакашвили, Юрия Деревянко, народных депутатов Сергея Лещенко, Егора Соболева и других будет обсуждаться «план победы над олигархатом».

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Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

20 октября депутат Егор Соболев заявил, что участники акции не намерены сворачивать палатки и собирают в субботу, 21 октября, на 18.00 народное вече.