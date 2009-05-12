Moody's понизило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сегодня понизило рейтинг обязательств правительства Украины в национальной и иностранной валютах с В1 до В2. Прогноз по рейтингу установлен "негативный".

Как сообщает агентство, решение о понижении рейтинга принято в связи с продолжающимся ухудшением макроэкономической ситуации в Украине, а также слабостью банковской системы страны.

РБК