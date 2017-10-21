Судью, который приговорил советского диссидента к 10 годам лагерей, наградили орденом

В администрации президента Петра Порошенко подтвердили, что наградили киевского судью Григория Зубца орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Об этом сообщается в ответе на запрос корреспондента австрийского агентства прессы Хервига Хеллера, передает УП.

"На Ваш запрос от 13 октября 2017 сообщаем, что Г. И. Зубец награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени по ходатайству Совета судей Украины и письменной поддержке Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

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В ответе говорится, что в наградном листе приводятся конкретные заслуги судьи, которые и стали основанием для назначения ему государственной награды.

Однако в АП отказались указать информацию о заслугах из-за того, что в наградном листе содержатся персональные данные, которые относятся к конфиденциальной информации. Эти данные нельзя распространить без согласия самого человека.

Как известно, в 1983-1984 годах суд под председательством тогдашнего заместителя председателя Киевского городского суда Григория Ивановича Зубца рассматривал дело и приговорил тяжело больного диссидента Валерия Марченко к 10 годам лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Позже, 5 октября 1984 Марченко умер в тюремной больнице в тогдашнем Ленинграде из-за отказа почек.