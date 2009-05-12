Сегодня пройдет первый полуфинал Евровидения-2009
Бюджет конкурса превышает 24 млн. евро
Сегодня в Москве пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2009".
Вчера состоялась торжественная церемония открытия конкурса.
Второй полуфинал и финал состоятся 14 и 16 мая соответственно. Ведущими полуфиналов будут топ-модель Наталья ВОДЯНОВА и телеведущий Андрей МАЛАХОВ, а финала - шоумен Иван УРГАНТ и певица Алсу.
Украину на "Евровидение-2009" представляет певица Светлана ЛОБОДА.
Она выступит под номером 17 во втором полуфинале с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).
Во время ее выступления будут задействованы на сцене три "адских" колеса, на которых установлены пиротехнические устройства, ветродув, светодиоды.
Россию в этом году представит также украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО с песней «Мамо».
РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.
Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.
Гендиректор конкурса Сванте СТОКСЕЛИУС заявлял, что "Евровидение-2009" будет самым грандиозным за всю свою 53-х-летнюю историю.
Известно, что уже сейчас бюджет конкурса превышает 24 млн. евро, однако точная сумма будет названа после его завершения.