Сегодня пройдет первый полуфинал Евровидения-2009

Сегодня в Москве пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2009".

Вчера состоялась торжественная церемония открытия конкурса.

Второй полуфинал и финал состоятся 14 и 16 мая соответственно. Ведущими полуфиналов будут топ-модель Наталья ВОДЯНОВА и телеведущий Андрей МАЛАХОВ, а финала - шоумен Иван УРГАНТ и певица Алсу.

Украину на "Евровидение-2009" представляет певица Светлана ЛОБОДА.

Она выступит под номером 17 во втором полуфинале с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).

Во время ее выступления будут задействованы на сцене три "адских" колеса, на которых установлены пиротехнические устройства, ветродув, светодиоды.

Россию в этом году представит также украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО с песней «Мамо».

РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.

Гендиректор конкурса Сванте СТОКСЕЛИУС заявлял, что "Евровидение-2009" будет самым грандиозным за всю свою 53-х-летнюю историю.

Известно, что уже сейчас бюджет конкурса превышает 24 млн. евро, однако точная сумма будет названа после его завершения.