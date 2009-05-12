Виновница нападения на школу в Германии задержана

16-летняя школьница, которая в понедельник, 11 мая, совершила вооруженное нападение на гимназию в городе Сант-Аугустин под Бонном, задержана полицией.

Об этом сообщил в ночь на вторник официальный представитель полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает «Немецкая волна».

Нападение на гимназию имени Альберта Эйнштейна было совершено утром в понедельник. Около 9 часов утра в здание школы ворвался человек в маске и нанес легкое ножевое ранение одной из школьниц.

Полиция эвакуировала около 800 учащихся, находившихся в здании школы, в спортивный зал. Подразделение спецназа обследовало здание. Полиция обнаружила в школе дамский рюкзак, в котором находился газовый пистолет и бутылки с содержащей бензин жидкостью.

Позже появились сообщения, что в нападении на гимназию подозревается 16-летняя школьница, которой во всеобщей суматохе удалось скрыться с места происшествия.

По сведениям газеты Express, речь идет о 16-летней украинке Тане О. Как стало известно из близких к следствию источников, девушка намеревалась поджечь школу. Одна из ее соучениц была ранена в руку, когда попыталась помешать ей в этом.