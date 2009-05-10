В Черкассах кредитный союз "нагрел" пенсионеров на 5 миллионов

Работники налоговой милиции Черкасской области пресекли деятельность кредитного союза, должностные лица которого обманули пенсионеров на 5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА.

В ходе налоговой проверки выяснилось, что от действий кредиторов пострадали 230 граждан, которых обманули почти на 5 млн. грн. В основном это были пожилые люди пенсионного возраста, которые соблазнились на обещания выгодных процентов.

Кроме того, оказалось, что кредитный союз действовал без соответствующей лицензии Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг, и других разрешительных документов.

В настоящее время в отношении трех организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст.190 УК Украины по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах. Бывший директор союза арестован, а председатель его правления находится в розыске.